Polen Ermordeter Lkw-Fahrer beigesetzt

Präsident Duda (M.) bei der Beerdigung des Lkw-Fahrers Lukasz Urban. (dpa)

Der bei dem Berliner Terroranschlag ermordete polnische Lkw-Fahrer ist in seiner Heimat beigesetzt worden.

An der Trauerfeier im westpolnischen Banie nahm auch Staatspräsident Duda teil. Der 37-jährige Lkw-Fahrer gehört zu den insgesamt zwölf Toten des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Zunächst war vermutet worden, dass der Pole dem Attentäter ins Lenkrad griff und so eine noch größere Katastrophe verhinderte. Die Obduktion ergab aber, dass er zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon tot war.