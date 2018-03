In Polen ist eine erste Klage gegen ein Medium auf der Grundlage des umstrittenen Holocaust-Gesetzes eingereicht worden.

Die konservative "Liga gegen Diffamierung" beschuldigt das argentinische Nachrichtenportal "Pagina 12", der polnischen Nation Schaden zugefügt zu haben. Es geht um einen Bericht des Portals über das Massaker an Juden in der Ortschaft Jedwabne im Jahr 1941. Daran hatten sich polnische Bürger beteiligt. Der Artikel war mit einem Bild von Widerstandskämpfern aus der Nachkriegszeit illustriert worden.



Das erst am Donnerstag in Kraft getretene Holocaust-Gesetz sieht Geld- oder Haftstrafen vor, wenn der polnischen Nation eine Mitschuld an Nazi-Verbrechen gegeben wird.

