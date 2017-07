Die EU-Kommission fordert Polen auf, die umstrittene Justizreform auszusetzen.

Die Behörde erklärte in Brüssel, man habe schwerwiegende Bedenken. Die Regelungen hätten "bedeutende negative Auswirkungen" auf die Unabhängigkeit der Justiz. Die Kommission diskutierte auch über rechtliche und politische Konsequenzen - so etwa über ein Vertragsverletzungsverfahren sowie über ein Verfahren, das zum Entzug des Stimmrechts auf europäischer Ebene führen könnte. Kommmissionsvizepräsident Timmermans sagte, die Reform würde die Justiz unter die volle politische Kontrolle der Regierung stellen.



In Polen selbst befasst sich derzeit ein Parlamentsausschuss mit dem Vorhaben. Im Kern geht es bei den Plänen der Regierungspartei PiS - "Recht und Gerechtigkeit" - um die Zusammensetzung des Obersten Gerichts und um den Landesrichterrat, ein Kontrollgremium.



Inzwischen hat - neben zahlreichen Kritikern im In- und Ausland - auch Polens Staatspräsident Duda Bedenken geltend gemacht. Er verlangt Änderungen, bevor er das Gesetz unterschreibt.