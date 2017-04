EU-Ratspräsident Tusk hat in Warschau als Zeuge in einer Spionageaffäre ausgesagt.

In dem Verfahren geht es um Kontakte zwischen polnischen und russischen Geheimdienstmitarbeitern während Tusks Zeit als polnischer Ministerpräsident. Medienberichten zufolge steht ein illegaler Informationsaustausch im Zusammenhang mit dem Absturz der polnischen Regierungsmaschine 2010 in Russland im Mittelpunkt. Dabei kam der damalige polnische Präsident Lech Kaczynski ums Leben. Dessen Bruder Jaroslaw Kaczynski ist Vorsitzender der Regierungspartei PiS. Er gibt Tusk eine moralische Verantwortung für den Flugzeugabsturz. Der EU-Ratspräsident selbst bezeichnete die Befragung als Teil einer politischen Hexenjagd. Er wurde bei seiner Ankunft in Warschau von hunderten Anhängern und Gegnern in Empfang genommen und bis zum Gebäude der Staatsanwaltschaft begleitet.