Die EU-Kommission will sich mit Plänen der Regierungspartei in Polen befassen, Kontrolle über die Richter des Obersten Gerichts zu bekommen.

Nach Angaben eines Sprechers wird die Behörde am kommenden Mittwoch über das Thema beraten. Die Entwicklung werde in Brüssel mit großer Sorge gesehen. Bundesjustizminister Maas sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Europäische Union könne nicht tatenlos zusehen.



Die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit in Polen hatte gestern einen Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht. Dieser sieht vor, den polnischen Justizminister für die Auswahl neuer Richter zuständig zu machen. Richter, die nicht von ihm gebilligt wurden, sollen in den Ruhestand versetzt werden.