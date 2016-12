Polen Gericht verurteilt ZDF wegen Formulierung "polnische Vernichtungslager"

Ein Gericht verurteilt das ZDF wegen der Formulierung "polnische Vernichtungslager". (Christian Charisius dpa)

Ein polnisches Gericht hat das ZDF wegen eines Berichts über die deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager in Polen zu einer öffentlichen Entschuldigung verurteilt.

Die Richter in Krakau gaben damit der Klage eines Holocaust-Überlebenden statt, der in erster Instanz noch gescheitert war. Das ZDF hatte 2013 in einer Dokumentation über die Befreiung der Lager durch die Rote Armee von den "polnischen Vernichtungslagern Majdanek und Auschwitz" gesprochen. Der Sender bat daraufhin in einer öffentlichen Erklärung und in persönlichen Briefen an den Überlebenden um Entschuldigung. Im aktuellen Urteil erklärten die Berufungsrichter dies für nicht ausreichend.