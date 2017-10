In Polen will die Regierung Privateigentümer entschädigen, die nach dem Zweiten Weltkrieg von der kommunistischen Regierung enteignet wurden.

Der stellvertretende Justizminister Jaki stellte dazu in Warschau einen Gesetzentwurf vor. Statt die verstaatlichten Immobilien zurückzuerhalten, sollen die Besitzer 20 Prozent des verlorenen Wertes erhalten. Profitieren sollen auch Alteigentümer, die ihre Häuser und Grundstücke schon vor 1945 verloren haben - etwa von den Nationalsozialisten vertriebene Juden. Jaki betonte, ein Ziel des Vorhabens sei auch, Investitionen in den Städten nicht zu behindern. In Polen liegen viele Grundstücke brach, weil ihr rechtlicher Status ungeklärt ist.