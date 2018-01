Wer NS-Vernichtungslager als "polnische Lager" bezeichnet, dem drohen in Polen künftig bis zu drei Jahren Gefängnis.

Das Parlament in Warschau billigte eine Gesetzesänderung. Die Regierung will damit den Ruf des Landes schützen. Der stellvertretende Justizminister Jaki sagte, durch die oft nachlässige Verwendung des Begriffs habe man Polen immer wieder eine Mitverantwortung für deutsche Verbrechen zugeschrieben. Nun könne die Regierung effektiv dagegen vorgehen.



Die einstigen NS-Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau und Majdanek im damals besetzen Polen werden immer wieder fälschlicherweise als "polnische Lager" bezeichnet. Auch US-Präsident Obama hatte 2012 mit einer entsprechenden Äußerung große Empörung in Polen ausgelöst.

