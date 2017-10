Aus Protest gegen das Gesundheitssystem in Polen treten immer mehr junge Ärzte in den Hungerstreik.

Wie die Vereinigung der Nachwuchsärzte mitteilte, wird inzwischen an den Kliniken in Warschau, Krakau, Lodz, Stettin, Breslau und Danzig demonstriert. Viele andere Ärzte im Süden des Landes unterstützten die Aktion ihrer Kollegen und wollten heute nur Notfälle behandeln.



Weil es zu wenig Ärzte in Polen gibt, müssen viele Assistenzärzte Doppel- oder Dreifachschichten machen. Oft bekommen sie dafür aber nicht mehr als 500 Euro im Monat. Viele gehen deshalb ins Ausland, wo sie besser bezahlt werden. Der polnische Gesundheitsminister hatte angekündigt, mit den Ärzten über eine Neuordnung des unterfinanzierten Gesundheitssystem zu reden. Den Demonstranten geht das aber nicht weit genug.