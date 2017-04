Polen erwägt die Einrichtung grenznaher Auffanglager für Flüchtlinge nach dem Vorbild Ungarns.

Innenminister Blaszczak bestätigte in einem Rundfunkinterview, dies sei eine Idee für eine Notfallsituation. In Ungarn habe dies sehr gut funktioniert. Blaszczak fügte hinzu, denkbar sei ein Szenario, in dem ein Flüchtlingswelle das Land überschwemme. Die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) sieht in den Flüchtlingen seit langem eine Gefahr für die Sicherheit der Bevölkerung. Die Tageszeitung "Gazeta Wyborcza" hatte gestern berichtet, Migranten sollten künftig in von Stacheldraht umgegebenen und bewachten Containern untergebracht werden. - In den ersten drei Monaten 2017 haben dem Blatt zufolge 972 Menschen in Polen den Flüchtlingsstatus beantragt, die meisten von ihnen sind Tschetschenen.