Polen Kaczynski lobt Merkel vor deren Besuch

PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski (AFP / Janek Skarzynski)

Bundeskanzlerin Merkel reist heute zu politischen Gesprächen nach Polen.

In Warschau sind Treffen mit Ministerpräsidentin Szydlo und Präsident Duda geplant. Außerdem will sie mit den Chefs verschiedener politischer Parteien zusammenkommen. Der Vorsitzende der rechtsnationalen Regierungspartei PiS, Kaczynski, sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", Polen habe ein Interesse an einem Sieg der Kanzlerin bei der kommenden Bundestagswahl. Konkret lobte er, dass sich Merkel im Ukraine-Konflikt für Sanktionen gegen Russland eingesetzt habe. Positiv sei zudem, dass die Nato Soldaten an die Ostflanke der Nato entsende.



Dem SPD-Spitzenkandidaten Schulz warf Kaczynski antipolnische Äußerungen und einen, Zitat, "Hang zu Russland" vor. - Die polnische Regierung hat eine Reihe von Reformen umgesetzt, um die Medien und die Gerichte stärker zu kontrollieren. Dies hatte Schulz als Präsident des Europäischen Parlaments scharf kritisiert.