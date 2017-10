Zehntausende Katholiken haben an Polens Außengrenzen eine Menschenkette gebildet und für die "Rettung Polens und der Welt" gebetet.

Gegner kritisierten die Aktion als islamfeindlich. Die Organisatoren hatten sie auf den Jahrestag der Seeschlacht von Lepanto gelegt, in der Europa 1571 "vor der Islamisierung" gerettet worden sei, wie es hieß. Die christlichen Mittelmeermächte hatten damals das Osmanische Reich besiegt.



Auch die polnische Bischofskonferenz hatte zur Teilnahme an der Menschenkette aufgerufen. Krakaus Erzbischof Jedraszewski sagte in einer im Radio übertragenen Messe, er bete für die anderen europäischen Nationen, dass auch sie die Notwendigkeit verstünden, zu den christlichen Wurzeln zurückzukehren.



In Polen ist der Widerstand gegen die Aufnahme muslimischer Flüchtlinge groß.