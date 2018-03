Bundeskanzlerin Merkel ist am Abend in Warschau vom polnischen Ministerpräsidenten Morawieck mit militärischen Ehren empfangen worden.

Nach offiziellen Angaben wollen die beiden Politiker neben zahlreichen bilateralen Angelegenheiten auch die Flüchtlingspolitik in der Europäischen Union und den Brexit erörtern. Auf dem Programm des Antrittsbesuchs der Bundeskanzlerin in Polen nach ihrer Wiederwahl steht auch eine Begegnung mit Präsident Duda.



Vor Merkel war bereits Bundesaußenminister Maas in Warschau. Er hatte die Wiederbelebung des so genannten "Weimarer Dreiecks" angeregt, um die deutsch-polnischen Beziehungen ungeachtet aller Differenzen wieder zu vertiefen.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.