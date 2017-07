Der polnische Präsident Duda hat sein Veto gegen Teile der umstrittenen Justizreform verteidigt.

An zwei der drei vorgeschlagenen Gesetze seien Änderungen erforderlich, um ihre Verfassungsmäßigkeit sicherzustellen, sagte Duda in einer Fernsehansprache. Er werde in Kürze eigene Vorschläge präsentieren.



Nach wochenlangen Protesten der Bevölkerung und deutlicher Kritik durch die EU hatte der Präsident sein Veto angekündigt. Die regierende nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit will mit der Reform das Justizwesen grundlegend umbauen. Die Regierung soll unter anderem das Recht erhalten, Richter am Obersten Gericht zu ernennen und zu entlassen.