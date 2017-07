Polens Präsident Duda hat mit seinem Veto gegen die umstrittene Justizreform gedroht.

Er werde das Gesetz der nationalkonservativen Regierung in dieser Form nicht unterschreiben, sagte Duda in Warschau. Es wirke wie ein politisches Diktat bei der Richterbesetzung. Duda betonte, die Justiz müsse reformiert werden. Dies müsse aber auf vernünftigem Wege geschehen. Zuvor hatten sich die Abgeordneten im Parlament eine hitzige Debatte geliefert.



Die Regierungspartei PiS hatte einen Gesetzentwurf in den Sejm eingebracht, mit dem Richter des Obersten Gerichtshofs durch den Justizminister in den Ruhestand gezwungen werden können. Für die Auswahl neuer Richter wäre ebenfalls der Justizminister zuständig. Kritiker sehen die Gewaltenteilung untergraben.



Der Präsident des Europarats, Jagland, forderte von der Regierung in Warschau Respekt für die europäischen Justiznormen. Polen müsse als Mitglied des Europarats dessen Prinzipien folgen. Auch Luxemburgs Außenminister Asselborn kritisierte eine Missachtung der Rechtsstaatlichkeit in Polen.