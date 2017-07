In Warschau haben mehrere hundert Menschen vor dem Präsidentenpalast gegen Justizreformen der nationalkonservativen polnischen Regierung protestiert.

Sie forderten Präsident Duda auf, sein Veto einzulegen. Wie die Zeitung "Gazeta Wyborcza" berichtet, hatten linke Oppositionsparteien und Bürgerkomitees zu dem Protest aufgerufen. Bereits in der Nacht zum Samstag hatten Demonstranten die Zufahrt zum Parlament in Warschau blockiert. Auf Spruchbändern war zu lesen "Hände weg von den Gerichten". Nach Angaben der Polizei wurden 31 Personen vorübergehend in Gewahrsam genommen.



Nach dem Sejm, dem Unterhaus, hatte auch der Senat gebilligt, dass der Landesrichterrat neu besetzt werden soll, der über die Vergabe der Richterposten in Polen entscheidet. Kritiker befürchten, dass das Gremium damit unter die Kontrolle der mit absoluter Mehrheit regierenden Partei "Recht und Gerechtigkeit" kommt.