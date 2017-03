Nach Kritik an seiner Kandidatur für die Nachfolge von EU-Ratspräsident Tusk ist der polnische Europaabgeordnete Saryusz-Wolski aus der Europäischen Volkspartei ausgetreten.

Dies teilte der Politiker selbst mit. Zuvor hatte ihm die EVP mit Ausschluss gedroht. Die nationalkonservative polnische Regierung hatte Tusk, der der Opposition angehört, am Wochenende die Unterstützung für eine zweite Amtszeit versagt. Außenminister Waszczykowski rief die EU-Staaten heute in Brüssel auf, den neuen Kandidaten Saryusz-Wolski nicht zu ignorieren.



Die EU-Staats- und Regierungschefs entscheiden wahrscheinlich am Donnerstag, ob Tusk bis Ende 2019 Ratspräsident bleiben soll. Unter den Mitgliedsstaaten gibt es breite Unterstützung für eine zweite Amtszeit.