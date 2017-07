In Polen will die nationalkonservative Regierung ungeachtet des Vetos von Präsident Duda die geplante Justizreform weiter vorantreiben.

Auch wenn sich das Tempo nun verlangsame, werde man nicht davon absehen, sagte Ministerpräsidentin Szydlo am späten Abend in einer Fernsehansprache. Man könne weder dem Druck von der Straße noch aus dem Ausland nachgeben. Duda habe mit seinem Veto nötige Veränderungen verzögert. Der Präsident hatte zuvor einen eigenen Entwurf angekündigt.



Sein Veto betrifft zwei Vorhaben. Zum einen sollte die Regierung Einfluss auf das Oberste Gericht erhalten. Außerdem sollte das Parlament künftig über die Besetzung des bislang unabhängigen Landesrichterrats entscheiden. Diesem obliegt die Besetzung der Richterposten an den ordentlichen Gerichten.



Am Abend gab es in Warschau erneut Proteste gegen die Justizreform.