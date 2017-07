In Polen will die nationalkonservative Regierung ungeachtet des Vetos von Präsident Duda die geplante Justizreform weiter vorantreiben.

Man werde dem Druck der Straße nicht nachgeben, sagte Ministerpräsidentin Szydlo gestern Abend in einer Fernsehansprache. Präsident Duda habe mit seinem Veto nötige Veränderungen verzögert. Ihre Partei sei aber zu Diskussionen über die Details bereit.



In Warschau und in anderen polnischen Städten gab es gestern Abend weitere Proteste. Die Demonstranten riefen den Präsidenten auf, auch den dritten Gesetzentwurf zur Justizreform nicht zu unterschreiben. Alle drei Vorlagen seien verfassungswidrig. Duda hatte sein Veto gegen zwei der geplanten Gesetze eingelegt, die das Oberste Gericht und den Landesrichterrat betreffen.