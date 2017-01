Polen Regierung heißt US-Soldaten willkommen

Im Rahmen der US-Operation "Atlantic Resolve" verlegt die US-Brigade militärisches Gerät nach Polen. (Ingo Wagner, dpa picture-alliance)

Polen hat mit einer offiziellen Willkommenszeremonie die Ankunft zahlreicher US-Soldaten im Land gefeiert.

Ministerpräsidentin Szydlo sprach in der Stadt Sagan von einem wichtigen Tag für Polen und Europa. In den nächsten Jahren werden nach Angaben des polnischen Verteidigungsministers 7.000 Soldaten der USA und anderer Nato-Länder in Polen stationiert sein. - Die Truppenverlegung ist eine der größten der US-Armee in Europa seit Ende des Kalten Krieges. Die Unterstützung der nationalen Streitkräfte von Polen, Ungarn, Rumänien, Bulgarien sowie den baltischen Staaten war 2014 nach der Annexion der Krim durch Russland von den Nato-Staaten beschlossen worden. Moskau hatte die Stationierung als Bedrohung für die eigene Sicherheit bezeichnet.