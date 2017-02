Polen Regierung in Warschau erwartet viele Brexit-Rückkehrer

Buchstabenwürfel formen die Begriffe Britain, Brexit, Out und No (imago stock&people/Christian Ohde)

Polen rechnet damit, dass viele seiner Bürger infolge des EU-Austritts Großbritanniens wieder zurückkommen werden.

Wegen des Brexit und der besseren wirtschaftlichen Lage in eigenen Land würden zwischen 100.000 und 200.000 Menschen erwartet, erklärte das Ministerium für Entwicklung in Warschau. - Großbritannien begründet den Brexit unter anderem damit, dass es mehr Kontrolle über die Einwanderung in das Königreich haben will. Der EU-Binnenmarkt sieht dagegen die Freizügigkeit für Arbeitnehmer vor, die sich damit in allen Staaten der Europäischen Union niederlassen und dort arbeiten dürfen.