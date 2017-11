Die polnische Regierung hat Äußerungen von Bundesverteidigungsministerin von der Leyen als inakzeptabel zurückgewiesen.

Aus dem Verteidigungsministerium in Warschau hieß es, es sei nicht hinnehmbar, dass die Ministerin eines Nato-Mitgliedstaates die Bürger eines anderen Landes zu regierungsfeindlichen Aktionen aufrufe und diese gutheiße.



Von der Leyen hatte in der vergangenen Woche im ZDF vom gesunden demokratischen Widerstand in Polen gesprochen, den man unterstützen müsse. Ihr Sprecher sagte jetzt, die Äußerungen seien aus dem Zusammenhang gerissen worden. Die Ministerin habe allgemein die politischen und wirtschaftlichen Reformen der östlichen EU-Mitglieder sowie deren Zivilgesellschaften gelobt.