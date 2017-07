Die polnische Regierung hat die Kritik der EU-Kommission an der geplanten Justizreform zurückgewiesen.

Das Gesetzgebungsverfahren sei noch nicht abgeschlossen, erklärte das Außenministerium am Abend in Warschau. Die Reaktion aus Brüssel sei deshalb voreilig und ungerechtfertigt. - Die EU-Kommission hatte mit rechtlichen Konsequenzen gedroht, falls das Parlament die Änderungen endgültig beschließt. Möglich ist etwa der Entzug des Stimmrechts. Voraussichtlich wird in Brüssel schon in der nächsten Woche darüber beraten.