Die nationalkonservative Regierung Polens will ungeachtet des Vetos von Präsident Duda an der geplanten Justizreform festhalten.

Man werde nicht zurückrudern, erklärte Ministerpräsidentin Szydlo am späten Abend in Warschau. Das Veto habe die Arbeiten lediglich verlangsamt. Den Wählern sei eine Reform der "schlechten Justiz" versprochen worden, betonte Szydlo. Man könne weder dem Druck von der Straße noch aus dem Ausland nachgeben. Duda hatte zuvor einen eigenen Entwurf angekündigt.



Sein Veto betrifft zwei Vorhaben. Zum einen sollte die Regierung Einfluss auf das Oberste Gericht erhalten. Außerdem sollte das Parlament künftig über die Besetzung des bislang unabhängigen Landesrichterrats entscheiden. Diesem obliegt die Besetzung der Richterposten an den ordentlichen Gerichten.