Die umstrittene Justizreform in Polen könnte nach Einschätzung des Deutschen Richterbundes Folgen für die rechtliche Zusammenarbeit mit den anderen EU-Staaten haben.

Der Vorsitzende des Richterbundes, Gnisa, sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, sobald Polen kein Rechtsstaat nach dem gemeinsamen Verständnis der EU mehr sei, dürften sich die anderen Mitgliedsstaaten schwer tun, das Land etwa bei der Strafverfolgung vorbehaltlos zu unterstützen. Polen sei dabei, sich durch die Justizreform in der EU-Rechtsgemeinschaft zu isolieren.



Die in Polen regierende Pis-Partei versucht durch eine Reihe von Gesetzen, ihren Einfluss auf die Justiz des Landes zu vergrößern. Gestern gingen wieder tausende Menschen aus Protest gegen den Kurs der Regierung auf die Straße. Sie riefen Präsident Duda auf, die umstrittenen Reform-Gesetze nicht zu unterzeichnen. Duda will heute mit der Vorsitzenden des Obersten Gerichts und dem Leiter des Landesrichterrats über die Gesetze beraten.