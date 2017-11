In der polnischen Hauptstadt Warschau haben mehr als tausend Menschen an einem Schweigemarsch für den Regierungskritiker Piotr Szczesny teilgenommen.

Die Menge versammelte sich auf dem Platz, auf dem sich der 54-Jährige am 19. Oktober selbst angezündet hatte. Eine Woche später war er im Krankenhaus gestorben. In einem Abschiedsbrief hatte Szczesny der Regierung vorgeworfen, Bürgerrechte einzuschränken, gegen die Verfassung zu verstoßen und die unabhängige Justiz in Polen zu zerstören. Er hoffe, mit seinem Tod viele Menschen aufzurütteln und sie zum Aufbegehren gegen die Regierung zu ermuntern.