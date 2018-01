In Polen hält der Protest der Ärzte gegen ihre Arbeitsbedingungen an.

Rund 5.000 Mediziner hätten eine Vertragsklausel gekündigt, die sie zu Überstunden verpflichte, teilte die Vereinigung polnischer Assistenzärzte mit. Dadurch sei der Betrieb an mehreren Kliniken im Land erheblich beeinträchtigt. Das Gesundheitsministerium in Warschau teilte dagegen mit, die Lage sei unter Kontrolle.



Die Ärzte protestieren seit Oktober gegen ihre Arbeitsbedingungen. Auftakt bildete ein mehrwöchiger Hungerstreik in Warschau. Das Gesundheitswesen in Polen ist chronisch unterfinanziert. Viele Patienten müssen oft monatelang auf Behandlungen und Operationen warten.

