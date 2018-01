In Polen ist der erste Teil der Justizreform in Kraft getreten.

Er betrifft den Landesjustizrat, der für die Ernennung von Richtern zuständig ist. Bisher wurden die Richter der Behörde von Juristen gewählt. Nun kommt dem Parlament, in dem die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit die absolute Mehrheit hat, eine entscheidende Rolle zu. Oppositionspolitiker bemängeln an dem Gesetz den verstärkten Regierungseinfluss bei der Wahl und warnen vor der möglichen Befangenheit der Mitglieder des Landesjustizrates.



Wegen dieser und weiterer Reformen hat die EU-Kommission ein Verfahren gegen Polen eingeleitet, weil sie die Unabhängigkeit der Justiz in Gefahr sieht.

17.01.2018