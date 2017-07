In Warschau hat das Unterhaus ein weiteres Gesetz zur Justizreform verabschiedet.

Es sieht vor, das Oberste Gericht in der bisherigen Form aufzulösen, alle Richter zu entlassen und neue zu wählen, die dann der Regierung nahestehen dürften. Morgen muss noch das Oberhaus darüber entscheiden. Im Zuge der Justizreform hatte das polnische Parlament bereits in der vergangenen Woche den unabhängigen Landesrichter-Rat aufgelöst, der die Richter bestellte. Das Nachfolgegremium untersteht nun dem Justizminister sowie der Regierungsmehrheit im Parlament. Auch das Verfassungsgericht wird bereits von regierungsnahen Richtern kontrolliert. Die Opposition sieht durch die Reform die Unabhängigkeit der Justiz gefährdet.



EU-Ratspräsident Tusk sagte in Brüssel, die Pläne verstießen gegen europäische Werte. Wenn die Gerichte tatsächlich unter die Kontrolle der Regierungspartei gerieten, schade dies dem Ruf des Landes. Tusk, der früher polnischer Ministerpräsident war, rief Präsident Duda zu einem Gespräch über die politische Krise auf.