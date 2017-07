US-Präsident Trump ist zu einem Besuch in Polen eingetroffen.

Er wird dort am Mittag in der Nähe von Warschau eine Rede zu den künftigen Beziehungen zu Europa und der Nato halten. Polens Präsident Duda sagte heute früh im Rundfunk, dass Trump zu Beginn seiner Reise Polen besuche, zeige, wie wichtig das Land sei. Dies werde auch die Position Warschaus in der EU stärken.



Trump reist anschließend zum G20-Gipfel nach Hamburg und wird dort schon heute abend mit Bundeskanzlerin Merkel zusammentreffen.