In Warschau haben gestern Abend erneut Zehntausende Menschen gegen die Justizreform der nationalkonservativen Regierung protestiert.

Vor dem Präsidentenpalast forderten etwa 50.000 Demonstranten Staatschef Duda auf, sein Veto gegen die vom Parlament beschlossene Neuordnung des Obersten Gerichts einzulegen. Die Opposition sieht durch die Reform die Unabhängigkeit der Justiz bedroht. In Sprechchören verlangten die Demonstranten ein freies europäisches Polen. Ähnliche Kundgebungen gab es auch in anderen Städten wie Posen und Krakau.



Der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, der CSU-Politiker Weber, sprach sich dafür aus, Polen die Stimmrechte in der EU zu entziehen, sollte die Regierung in Warschau an der Justizreform festhalten.