Aus Protest gegen die Justizreform sind in Polen den achten Tag in Folge tausende Menschen auf die Straße gegangen. In Warschau und vielen weiteren Städten zogen die Demonstranten mit Kerzen vor Gerichtsgebäude. Sie riefen Staatspräsident Duda auf, die umstrittenen Gesetze nicht zu unterzeichnen. Duda will heute mit wichtigen Justizvertretern über das Vorhaben der Regierung beraten.

Mit der vom Parlament bereits beschlossenen Neuregelung wird der Oberste Gerichtshof faktisch unter die Kontrolle der Regierung gestellt. Kritiker sehen dadurch die Gewaltenteilung verletzt.



Der Grünen-Europapolitiker Bütikofer rief die EU zu entschlossenem Handeln auf. Es wäre Verrat, wenn sich die Europäer gegenüber Politikern wie dem Vorsitzenden der polnischen PiS-Partei, Kaczynski, oder dem ungarischen Ministerpräsidenten Orban hilflos verhielten, sagte er im Deutschlandfunk (Audio).