Polens Filmszene Regisseurin Agnieszka Holland sieht Unabhängigkeit bedroht

Die polnische Regisseurin Agnieszka Holland. (dpa/picture-alliance/Natalie Skrzypczak)

Die polnische Regisseurin Agnieszka Holland warnt vor politischer Einflussnahme auf die Kinoszene und appelliert an junge Filmemacher, ihre innere Freiheit zu wahren.

Es lohne sich nicht, Angst zu haben und sich anzupassen, sagte die 68-Jährige der Deutschen Presse-Agentur angesichts der nationalkonservativen Regierung in Warschau. Wenn Kulturpolitiker, die die Gelder verwalteten, "Kontrollfreaks" seien und ihre Weltansichten durchsetzen wollten, mache dies Einflussnahme einfach. Bislang aber sei der polnische Film in guter Form, betonte Holland. Die Regisseurin von Filmen wie "Hitlerjunge Salomon" beteiligt sich mit ihrem neuen Werk "Pokot", einer Mischung aus Thriller und schwarzer Komödie, am Wettbewerb um den Goldenen Bären auf der Berlinale.