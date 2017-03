Der frühere SPD-Politiker Horst Ehmke ist tot.

Er starb gestern im Alter von 90 Jahren in Bonn, wie der frühere Bundeswirtschaftsminister Clement im Namen der Familie mitteilte.

Der in Danzig geborene Ehmke war einer der Wortführer der "linken Mitte" in der SPD. Von 1969 bis 1972 unter Bundeskanzler Brandt oblag ihm die Leitung des Bundeskanzleramtes als Minister für besondere Aufgaben. Im Zusammenhang mit den Vorwürfen in der Guillaume-Affäre legte er sein Amt als Postminister nieder. Bis er in den 1990er Jahren aus der aktiven Politik ausschied, engagierte sich Ehmke weiter in den SPD-Gremien.