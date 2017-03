Der langjährige SPD-Politiker Horst Ehmke ist tot.

Wie das Büro des früheren Bundeswirtschaftsministers Clement im Namen von Ehmkes Familie mitteilte, starb er gestern im Alter von 90 Jahren in einem Krankenhaus in Bonn. Im Parteivorstand galt Ehmke als einer der Wortführer der "linken Mitte". Von 1969 bis 1972 leitete er unter dem damaligen Bundeskanzler Brandt das Kanzleramt. Außerdem war er zeitweise Bundesminister für besondere Aufgaben sowie Forschungs- und Postminister. Im Zuge der Spionage-Affäre Guillaume schied Ehmke 1974 aus dem Kabinett, blieb aber bis in die 90-er politisch aktiv.