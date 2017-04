Nach dem Verfassungsreferendum in der Türkei haben Politiker

Das Wahlergebnis verleihe Präsident Erdogan noch mehr autokratische Macht, erklärte der Fraktionschef der Sozialdemokraten, Oppermann. Daher müssten die demokratischen Kräfte in der Türkei jetzt gestärkt werden. Ähnlich äußerten sich Linksfraktionschefin Wagenknecht und der Vorsitzende der Bündnis-Grünen, Özdemir. Dieser sprach er sich zugleich für eine neue Bewertung der Beziehungen zu Ankara aus. Dabei müsse sich Deutschland in der Frage von Demokratie und Menschenrechten klar positionieren. Es gelte zudem, sich auch aus bestehenden Abhängigkeiten zu lösen, sagte Özdemir.



Die Bundesregierung rief die türkische Staatsführung zum Dialog auf. Der knappe Ausgang der Abstimmung zeige, wie tief die türkische Gesellschaft gespalten sei, heißt es in einer Erklärung von Bundeskanzlerin Merkel und Außenminister Gabriel. Das bedeute eine große Verantwortung für die türkische Staatsführung und für Präsident Erdogan persönlich. Die Bundesregierung erwarte, dass Ankara einen respektvollen Dialog mit allen politischen und gesellschaftlichen Kräften suche.