Junge Politiker haben es im gegenwärtigen Parteiensystem schwer, aufzusteigen.

Der Politologe Anter sagte im Deutschlandfunk, Deutschland werde momentan von Menschen regiert, die ans Rentenalter kämen oder es bereits überschritten hätten. Die Machtstrukturen in den Parteien seien so festgefahren, dass es jungen Menschen schwer gemacht werde, in der Politik Fuß zu fassen und im politischen System aufzusteigen. Dies führt laut Anter dazu, dass junge Leute vermehrt das Gefühl bekommen, dass sie in der Politik nichts zu suchen zu haben. Politiker, je länger sie an der Macht seien oder wichtige Ämter inne hätten, klebten förmlich an ihren Posten. Für sie wirke Politik wie eine Droge. Der Verlust der Macht sei dann mit Entzugserscheinungen verbunden. Spitzenpolitiker wie die ehemaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer oder Helmut Kohl müssten daher aus dem Amt gedrängt werden - entweder von der eigenen Partei oder durch eine Entscheidung des Wählers, erklärte Anter.



Dieser mitunter demütigende Erfahrung könnten politische Entscheidungsträger vorbeugen, in dem sie sich mit Menschen umgäben, die über ein kritisches Urteilsvermögen verfügten und ihnen ehrlich sagten, wann der Zeitpunkt des Rückzugs gekommen sei.