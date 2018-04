Politik und Gesellschaft Das Pflegeproblem

Die Situation in der Kranken- und Altenpflege steht seit Jahrzehnten in der Kritik. Zu wenige Pflegekräfte, immer schlechtere Arbeitsbedingungen, hohe Abbruchquoten in der Ausbildung neuer Pflegender. Die Liste der Kritikpunkte ist lang. Woran scheitert es in Politik und Gesellschaft?

Am Mikrofon: Daniela Wiesler