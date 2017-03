Der Politikwissenschaftler Friso Wielenga hat vor den Parlamentswahlen am Mittwoch davor gewarnt, die islamfeindliche Stimmung in den Niederlanden überzubewerten.

Die radikale Haltung zum Islam, die der PVV-Politiker Geert Wilders vertrete, werde selbst von vielen seiner Wähler so nicht hundertprozentig unterstützt, sagte der Wissenschaftler von der Universität Münster im Deutschlandfunk. Man dürfe nicht davon ausgehen, dass immer alle zustimmten, wenn Wilders etwas zum Islam sage. Wielenga wies darauf hin, dass in der Großstadt Rotterdam trotz allem ein Niederländer marokkanischer Herkunft zum Bürgermeister gewählt werden konnte. Außerdem hätten alle nennenswerten Parteien im Land eine Zusammenarbeit mit Wilders nach den Wahlen längst ausgeschlossen.



Wilders sei in den vergangenen Wochen größer gemacht worden, als er bei der Wahl werde, führte der Leiter des Zentrums für Niederlandestudien aus. Vor einiger Zeit habe er bei etwa 20 Prozent gelegen, jetzt liege er bei rund 15 Prozent. Damit sei die PVV auch nicht mehr die stärkste Fraktion in den Prognosen. Allerdings habe Wilders das politische Klima in den Niederlanden durchaus beeinflusst. Die Stimmung sei unfreundlicher geworden. Andere Parteien seien aus Angst vor ihm bei den Themen Islam und Europapolitik ein Stück in seine Richtung gerückt.



Wilders wirbt unter anderem damit, den Koran zu verbieten, die Einwanderung aus muslimischen Ländern zu stoppen und die etwa 475 Moscheen des Landes zu schließen. Naeem Ahmad, Imam der ältesten Moschee von Den Haag, bezeichnet solche Forderungen als "nicht umsetzbar". In den Umfragen führt derzeit knapp die rechtsliberale VVD von Minsterpräsident Rutte mit 16 Prozent.