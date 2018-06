Bundesinnenminister Seehofer könnte nach Einschätzung des CSU-Experten Uwe Jun auch als Verlierer aus dem Machtkampf mit Kanzlerin Merkel hervorgehen.

Es sei schwer zu sagen, ob Seehofer seine Macht durch den Streit ausbaue, sagte Jun im Deutschlandfunk (Audio-Link). Möglicherweise überreize er auch, sodass er am Ende das Opfer würde. Dies sei keinesfalls ausgeschlossen. Der Politikwissenschaftler von der Universität Trier fügte mit Verweis auf das Verfassungsrecht hinzu, er sehe in einem Ausscheiden der CSU aus der Regierung kaum die Folge eines Ausscheidens von Merkel aus dem Amt. Diese Konsequenz könne die Kanzlerin nur selbst ziehen.



Im Hinblick auf einen möglichen Bruch der Unionsfraktion führte Jun aus, Seehofer und die CSU müssten sich über die Auswirkungen im Klaren werden. Sie könnten gravierend sein. Die CSU würde ihren Gestaltungsanspruch in der Bundespolitik, der für die Franz Josef Strauß-CSU immer wichtig gewesen sei, verlieren oder zu großen Teilen aufgeben. Ferner sei fraglich, ob ein solcher Schritt auch irgendwelche Vorteile für die bayerische Landtagswahl im Herbst bringe. Er jedenfalls vermöge sie kaum zu erkennen. Jun zufolge könnte die CSU zwar etwas radikaler auftreten, wenn sie nicht mehr auf einen Koalitionspartner achten muss. Er zog jedoch in Zweifel, ob das zu großen Erfolgen würden führe.



Der Wissenschaftler will daher nicht ausschließen, dass das Vorgehen der CSU ein Bleuff ist. Seit drei Jahren gebe es Streit zwischen Seehofer und Merkel. Die Christsozialen versuchten, sich gegenüber der CDU durchzusetzen, hätten die letzte Konsequenz bislang aber immer gescheut.

