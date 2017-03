Die Zeit bis zum 16. April kann noch sehr, sehr lang werden. Der Ausgang des Referendums in der Türkei ist offen, der türkische Präsident nutzt seine Stärke im Lager der europäischen Auslandstürken, er schickt Minister, die sich gar nicht erst bemühen, den Eindruck von Wahlkämpfern zu vermeiden, er missbraucht die Toleranz westlicher Demokratien, die er im eigenen Land über Jahre systematisch eingeschränkt hat. Seine Nazi-Vergleiche zeugen von Kalkül, von sonst nichts.

Ob nun aus Überzeugung oder aus wahltaktischer Berechnung: Dass die Regierung Rutte am Wochenende in den Niederlanden dieser Art, politische Mehrheiten zu organisieren, geballten Widerstand entgegen gesetzt hat, tat wenigstens einen Moment lang gut. "Nicht mit uns, ihr könnt bei uns nicht machen, was ihr wollt", dieser Reflex wurde in den Niederlanden bedient.

Der Ruf, als Regierung wehrhafter zu agieren, ist auch in Deutschland deutlich zu vernehmen. Und wer weiß, wie eine deutsche Regierung entschieden hätte, drei Tage vor einer entscheidenden Wahl mit islamfeindlichen Rechtspopulisten im Nacken!

Natürlich erklärt sich Angela Merkel jetzt solidarisch mit den Niederlanden, doch gleichzeitig entscheidet sich die Bundesregierung in der Abwägung schlechter Alternativen für den anderen Weg im Umgang mit dem Autokraten in Ankara, für den Weg der Deeskalation. Allein die Zielsetzung suggeriert, man habe die Entwicklung der Dinge in der Hand. Doch ob und wann dieser Konflikt eskaliert, wird in Ankara entschieden und zwar unabhängig von den Rahmenbedingungen, die in Berlin sorgfältig und ausführlich erklärt werden.

Erdogan übertritt rote Linien, wenn es ihm hilft, die Abstimmung zu gewinnen und nach roten Linien muss er in den nächsten Wochen nicht lange suchen. Die von Berlin aus eingeforderten Regeln von Recht und Anstand und die Wiederholung der Nazi-Vergleiche, sie bieten jederzeit Gelegenheit, die Westeuropäer, insbesondere die Deutschen weiter zu reizen.

Gleiches gilt im Fall Yücel. Die konsularische Betreuung des deutschen Staatsbürgers Deniz Yücel ist der Kanzlerin durch den türkischen Ministerpräsidenten persönlich zugesagt worden. Geschehen ist nichts. Warum nicht? "Wir wissen es nicht", hieß es heute vonseiten des Auswärtigen Amts, das kurz davor scheint, sich aufs Bitten und Betteln zu verlegen. Bevor das geschieht und solange die Provokationen Erdogans nicht nachlassen, sollte die Bundesregierung dem ohnehin zweifelhaften türkischen Wahlkampfspuk in Deutschland ein Ende machen. Guten Willen hat sie ausreichend bewiesen!

Klaus Remme (Deutschlandradio / Bettina Straub)Klaus Remme, geboren in Cloppenburg. Studium der Politischen Wissenschaften und Osteuropäische Geschichte in Freiburg und Wien. Berufliche Stationen: Institute for Defense & Disarmament Studies, Boston, BBC World Service, London, Norddeutscher Rundfunk. Seit 1996 beim Deutschlandfunk. Von 2007 bis 2012 Korrespondent von Deutschlandradio in Washington. Seitdem Korrespondent im Hauptstadtstudio mit Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik.