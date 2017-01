Politische Krise Nigeria und Ghana verlegen Truppen an die Grenze zu Gambia

Ein Wahlplakat des abgewählten gambischen Präsidenten Jammeh. (SEYLLOU / AFP)

Angesichts der politischen Krise in Gambia haben mehrere Staaten der westafrikanische Wirtschaft Ecowas Soldaten an die Grenzen des Landes verlegt.

Die nigerianische Luftwaffe brachte nach eigenen Angaben Kampfflugzeuge, Hubschrauber und rund 200 Soldaten in das Nachbarland Senegal, das ebenfalls Truppen an der Grenze stationiert hat. Auch Ghana beschloss die Entsendung von 200 Soldaten. Die Ecowas-Staaten haben damit gedroht, in Gambia einzurücken, falls sich der abgewählte Präsident Jammeh weiterhin weigert, sein Amt abzugeben. Sein Mandat ist um Mitternacht abgelaufen. Eigentlich war für heute die Vereidigung des neu gewählten Präsidenten Barrow vorgesehen. Allerdings gilt in Gambia der Notstand und das Parlament hat die Amtszeit Jammehs um drei Monate verlängert. Er regiert das Land seit 22 Jahren und erkennt das Wahlergebnis vom Dezember nicht an.