Wegen der Regierungskrise in der Demokratischen Republik Kongo dauern die politischen Unruhen an.

Jugendliche errichteten in der Hauptstadt Kinshasa Straßensperren, Schulen blieben geschlossen, Busse und Taxis fahren nicht. Zwischenfälle werden auch aus anderen Städten gemeldet. - Im Kongo versuchen die Konfliktparteien seit Monaten, einen gemeinsamen Premierminister zu benennen, der die Präsidentschaftswahlen vorbereiten soll. Ein weiterer Vermittlungsversuch der katholischen Kirche war gestern gescheitert. Nun soll der bisherige Präsident Kabila für eine Übergangszeit im Amt bleiben.



Nach Angaben der Vereinten Nationen sind im Kongo seit Sommer letzten Jahres mindestens 400 Menschen getötet worden. Erst am vergangenen Freitag gerieten rund 40 Polizisten in einen Hinterhalt. Heute fanden die Behörden ihre Leichen in einem Massengrab.