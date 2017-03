Die Bundestagsparteien haben in ihren Reden zum Politischen Aschermittwoch eine schärfere Abgrenzung von rechtspopulistischen Parteien gefordert.

CSU-Chef Seehofer sagte in Passau, wer Rechtsaußen wähle, bekomme in Deutschland eine linke Regierung. In Landshut warnte die Grünen-Politikerin Roth die CSU, man könne das Pegida-Bündnis und die AfD nicht bekämpfen, indem man ihre Parolen wiederhole. Linken-Chefin Kipping kritisierte Seehofer in Anspielung auf den US-Präsidenten als - so wörtlich - Trump Bayerns. SPD-Kanzlerkandidat Schulz sagte in Vilshofen, die SPD sei ein Bollwerk gegen diesen wütenden Nationalismus.



AfD-Chefin Petry griff Schulz im bayerischen Osterhofen persönlich an. Er habe als früherer Präsident des Europaparlaments eine unverantwortliche EU-Politik mit zu verantworten. Der FDP-Vorsitzende Lindner rief Schulz als Hauptgegner vor der Bundestagswahl im Herbst aus. Die CDU beginnt zur Stunde ihre Veranstaltung zum Politischen Aschermittwoch.