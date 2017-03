Beim Politischen Aschermittwoch hat der bayerische Innenminister Herrmann vor einer Machtübernahme von Islamisten gewarnt.

Der CSU-Politiker sagte auf der Veranstaltung seiner Partei in Passau, man dürfe die fanatisch Intoleranten nicht tolerieren. Dies sei eine Lehre aus der deutschen Geschichte und gelte für Nazis genauso wie für Islamisten. - Die traditionellen Aschermittwochskundgebungen der Parteien stehen in diesem Jahr besonders im Zeichen des Wahlkampfs. SPD-Kanzlerkandidat Schulz trat in Vilshofen auf, Bundeskanzlerin Merkel will am Abend in Demmin sprechen.