Bundeskanzlerin Merkel hat von der Türkei eindringlich die Freilassung des inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Yücel gefordert.

Die Bundesregierung werde alles in ihrer Macht stehende tun, um darauf hinzuwirken, sagte Merkel in ihrer Rede zum politischen Aschermittwoch in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern. Freier und unabhängiger Journalismus sei ein grundlegender Teil der Demokratie und dürfe niemals in Frage gestellt werden. Zudem bekräftigte die CDU-Vorsitzende die Bedeutung der inneren Sicherheit für Deutschland. Die Union habe dafür gesorgt, dass die Bundesrepublik eines der sichersten Länder der Welt sei.