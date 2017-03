Bundeskanzlerin Merkel hat von der Türkei eindringlich die Freilassung des inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Yücel gefordert.

Die Bundesregierung werde alles in ihrer Macht stehende tun, um darauf hinzuwirken, sagte Merkel in ihrer Rede zum politischen Aschermittwoch in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern. Freier und unabhängiger Journalismus sei ein grundlegender Teil der Demokratie und dürfe niemals in Frage gestellt werden, auch wenn es unbequem sei. Zudem bekräftigte die CDU-Vorsitzende die Bedeutung der inneren Sicherheit für Deutschland. Die Union habe dafür gesorgt, dass die Bundesrepublik eines der sichersten Länder der Welt sei.



Zuvor hatten Vertreter von CSU, SPD, Grünen und Linkspartei in ihren Reden zum Politischen Aschermittwoch eine schärfere Abgrenzung von rechtspopulistischen Parteien gefordert. CSU-Chef Seehofer sagte in Passau, wer Rechtsaußen wähle, bekomme in Deutschland eine linke Regierung. In Landshut warnte die Grünen-Politikerin Roth die CSU, man könne das Pegida-Bündnis und die AfD nicht bekämpfen, indem man ihre Parolen wiederhole. Linken-Chefin Kipping kritisierte Seehofer in Anspielung auf den US-Präsidenten als - so wörtlich - Trump Bayerns. SPD-Kanzlerkandidat Schulz sagte in Vilshofen, die SPD sei ein Bollwerk gegen diesen wütenden Nationalismus.