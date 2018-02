Die im Bundestag vertretenen Parteien halten heute ihre traditionellen Aschermittwochsveranstaltungen ab.

Die CSU kommt in Passau zusammen. Dort wird der designierte bayerische Ministerpräsident Söder auftreten. Der Parteivorsitzende Seehofer hat wegen Erkrankung abgesagt. Die Bundeskanzlerin und CDU-Vorsitzende Merkel wird in Demmin in Mecklenburg-Vorpommern sprechen. Der kommissarische SPD-Vorsitzende Scholz kommt zu den Sozialdemokraten im niederbayerischen Vilshofen. Auch an den Aschermittwochsveranstaltungen von AfD, FDP, Linken und Grünen wollen Bundespolitiker teilnehmen.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.