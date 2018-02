Inmitten der laufenden Regierungsbildung haben führende Vertreter der Parteien auf Veranstaltungen zum Politischen Aschermittwoch ihre Positionen abgesteckt. Die CSU verteidigt ihren Anspruch auf Heimatpolitik, die SPD will sich nicht länger selbst bemitleiden.

Der kommissarische SPD-Vorsitzende Scholz nutzte seinen Auftritt beim politischen Aschermittwoch dafür, um Zustimmung zum Koalitionsvertrag mit der Union zu werben. Er sagte in Vilshofen, die SPD habe den Großteil des Koalitionsvertrages geprägt. Außerdem habe man bei der Verteilung der Ministerien sehr gut verhandelt. Die CDU-Vorsitzende Merkel sei ebenso wie CSU-Chef Seehofer "ein Auslaufmodell". SPD-Generalsekretär Klingbeil forderte die eigene Partei auf, die "Zeit des Selbstmitleids" zu beenden: Es gebe draußen Menschen, die warteten auf eine neue Regierung.



Der designierte bayerische Ministerpräsident Söder verteidigte den Akzent, den die CSU künftig auf Heimatpolitik setzen will. Diese sei ein "Exportschlager". Heimat sei keine Gefühlsduselei, sondern ein seelischer Anker, den jeder Mensch brauche. Manche wollten dies zu Unrecht lächerlich machen, sagte der CSU-Politiker in Passau. Zugleich kritisierte er, die Union habe die demokratischen Wähler rechts von der Mitte zu lange den anderen überlassen.



Der AfD-Bundesvorsitzende Meuthen warf den Unionsparteien auf einer Veranstaltung in Osterhofen vor, das C in ihren Namen stehe inzwischen nicht mehr für eine christliche Grundhaltung, sondern für den Halbmond des Islam.



Der FDP-Vorsitzende Lindner sagte in Dingolfing, nach zwölf Jahren sei die "Methode Merkel" an ein Ende gekommen. In diesen Zeiten gebe es nichts Gefährlicheres als ein "Weiter so". Politische Widersprüche und Unterschiede zwischen SPD und Union würden mit Milliarden und Abermilliarden zugeschüttet, sagte er über die Koalitionspläne.

