Der designierte bayerische Ministerpräsident Söder hat die Heimatpolitik seiner Partei gegen Kritik verteidigt und als "Exportschlager" bezeichnet.

Heimat sei das wichtigste emotionale Gefühl der Bürger, das manche zu Unrecht lächerlich machen wollten, sagte der CSU-Politiker beim politischen Aschermittwoch in Passau. Das sei nicht nur Gefühlsduselei, sondern ein seelischer Anker, den jeder Mensch brauche. CSU-Chef Seehofer nimmt aus Krankheitsgründen nicht an der Veranstaltung teil.



Die Sozialdemokraten sind im niederbayerischen Vilshofen zusammen gekommen. Der kommissarische Parteivorsitzende Scholz stellte die Erfolge der SPD bei den Koalitionsverhandlungen mit der Union in den Mittelpunkt seiner Rede. Er verwies auf die vereinbarte Reform der Europapolitik und die Neuregelungen zu befristeten Beschäftigungen.



Der AfD-Bundesvorsitzende Meuthen warf bei der Veranstaltung seiner Partei in Oserhofen der SPD Unglaubwürdigkeit und fehlendes Rückgrat vor. Die Unionsparteien beschuldigte er, keinerlei konservativen Positionen mehr zu vertreten.

